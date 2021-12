Corpo de Bombeiros retoma buscas por menino de 11 anos no interior da Bahia

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) retomou na manhã deste sábado, 3, as buscas pelo menino Davi Lima Silva, de 11 anos, no povoado de Varzinha, zona rural de Itiúba, a 372 km de Salvador.

De acordo com o órgão, um equipe está realizando incursões pela área onde os indícios apontam o desaparecimento do garoto, que foi visto pela última vez no domingo, 28. A criança sumiu após deixar a casa de uma tia.

Além do CBM, atuaram nas buscas equipes da policia militar, um helicóptero do Graer, drone, e cães farejadores. As buscas chegaram a ser suspensas nesta quinta-feira, 1°, porém, acabaram retomadas neste sábado.

O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

