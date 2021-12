Cooperativa de Várzea Nova lança iogurte de licuri na FENAGRO

O licuri, coquinho nativo do Semiárido baiano, ganhou nova forma e sabor com o trabalho da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló (COOPAG), do município de Várzea Nova, Território Piemonte da Diamantina. É o Iogurte de Licuri, um dos produtos em lançamento no Bahia Rural Contemporânea – VIII Feira Baiana de Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária (FEBAFES), que acontece até 3 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, em Salvador, durante a 30ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO).

Além do iogurte de Licuri, a COOPAG lança também o iogurte de Umbu e traz, ainda, outros produtos fabricados e produzidos no local, como polpa de frutas, néctar de frutas, queijos e manteiga.

De acordo com o presidente da cooperativa, Fred Jordão, a ideia de criar os novos produtos surgiu na feira do ano passado, quando teve a oportunidade de trocar experiências com outros agricultores: “Vimos uma cooperativa comercializando sorvete de licuri e pensamos que também podíamos aproveitar o fruto que dá no nosso quintal. Passamos quase cinco meses desenvolvendo a receita. Nosso desafio é valorizar os produtos nobres do nosso sertão e a expectativa é que o público goste do nosso produto e que façamos ainda mais negócios do que o ano passado”, destacou Fred.

Outros lançamentos

O Bahia Rural Contemporânea traz, além dos iogurtes de Licuri e Umbu, outros produtos de destaque e inovadores como o Azeite de Licuri, Queijos e Doces de Leite de Cabra, Mel, Chocolates Gourmets, Cafés finos, Licuri Caramelizado, Cerveja de Umbu, Chopp de Mel de Cacau e Linguiça de Tilápia.

Além dos produtos, o evento conta também com programação cultural, Feira de Artesanato, Praça Gastronômica, Feira Tecnológica e a Cozinha Show, onde renomados chefs de cozinha farão receitas com produtos que estarão expostos. O Bahia Rural Contemporânea se constitui, ainda, como um importante espaço de formação e capacitação dos participantes, por meio de cursos, palestras, oficinas, seminários e simpósios.

adblock ativo