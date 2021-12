Convênio entre Estado e município garante continuidade dos serviços da Embasa em Feira de Santana

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) continuará prestando serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Feira de Santana, enquanto a prefeitura municipal, com o apoio do Governo do Estado, elabora o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE), documentos que vão subsidiar o futuro contrato de programa. O convênio de cooperação que formaliza o início do processo de contratualização para a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município, por meio da gestão associada, foi assinado, no dia 27/10, entre o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, e o prefeito de Feira, José Ronaldo de Carvalho.

“O convênio de cooperação que assinamos é um dos passos previstos pela lei. O processo, agora, segue com a elaboração do Plano de Saneamento que vai balizar o Contrato de Programa, através do qual teremos todas as diretrizes para a prestação do serviço”, explicou o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, completando que, em Feira de Santana, estão sendo cumpridos todos os requisitos determinados pela Lei Federal nº 11.445/07 para a contratualização.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho explicou que até a conclusão do plano municipal de saneamento, o que deve ocorrer em um até um ano e meio, o convênio de cooperação ficará em vigência. “Posteriormente, passaremos a ter um contrato que será fruto de entendimento entre prefeitura e Embasa, em moldes diferentes do contrato de concessão que existia entre a Embasa e a Prefeitura”.

Investimentos

Nos últimos anos, a Embasa vem fazendo investimentos em Feira de Santana que já somam cerca de R$ 300 milhões, destinados à ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. “Avançando com os investimentos, já publicamos o edital de licitação para a construção do Centro de Reservação do Tomba. É uma das etapas do processo de ampliação do sistema de abastecimento de Feira, que inclui o Centro de Reservação Norte - já finalizado, o da região Leste - em obras - e, em breve, a duplicação da estação de tratamento e das adutoras”, anunciou o presidente da Embasa.

