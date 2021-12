Construção de Policlínica de Saúde de Jacobina é autorizada

O início da construção da Policlínica Regional de Saúde de Jacobina foi autorizado no sábado (14), pelo governador Rui Costa. Orçada em R$ 11,18 milhões, a unidade irá atender 17 municípios da região. O investimento custará mais R$ 12 milhões para a aquisição de equipamentos, mobiliário e micro-ônibus que levarão os pacientes dos municípios consorciados.

"Esse equipamento vai trazer uma nova realidade para a saúde pública aqui de todos dos municípios. A policlínica é o lugar que o paciente vai depois de ir ao posto de saúde. Normalmente, no posto, o médico recomenda a consulta com especialista ou a realização de exames, como ultrassonografia, colonoscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Mas, na grande maioria das cidades, as pessoas não têm onde fazer esses exames. Agora, nós estamos levando para as regiões da Bahia esses serviços", explicou Rui.

Como as demais, a unidade em Jacobina terá 2.848,32 metros quadrados de área construída e receberá investimentos de cerca de R$ 24 milhões, que serão aplicados na construção e na aquisição de equipamentos de ponta para atender, com alto nível, as demandas da população local. Os recursos ainda serão utilizados na compra de micro-ônibus para o transporte de pacientes que moram nos outros municípios integrantes do consórcio público de saúde.

O equipamento beneficiará moradores de Jacobina, Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Piritiba, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea da Roça, Várzea da Poço e Várzea Nova. Presidente do consórcio de saúde da região, o prefeito de Miguel Calmon, José Ricardo Leal Requião (Caca), destacou que a policlínica representa "a humanização da saúde, trazendo para perto da gente os serviços que nós utilizávamos apenas na capital".

Durante a sua visita ao município, Rui Costa autorizou, também, a mudança da captação do sistema de abastecimento de água de Tapiramutá para a Barragem de Pau de Pilão, e o lançamento, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) do edital de licitação para a implantação do sistema de abastecimento dos povoados de Cajazeiras, Lagoa do Antônio Sobrinho e Estrada Nova.

Foi autorizado, ainda, o início da segunda etapa de implantação e recuperação dos sistemas de dessalinização em oito municípios no âmbito do programa Água Doce, beneficiando Mirangaba, São José do Jacuípe, Capela do Alto Alegre, Mairi, Pintadas, Santa Luz, Ipirá e Conceição do Coité. Além disso, foram entregues 301 certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para pequenos agricultores do município, somando-se aos mais de 300 mil já distribuídos pelo Governo do Estado.O governador também entregou duas ambulâncias, sendo uma para Jacobina e outra para Mirangaba.

