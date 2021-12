Conhecido na cidade, vendedor de pimenta morre atropelado em Feira de Santana

Figura conhecida na cidade, Helio de Jesus Lopes, 54 anos, conhecido como Dr. Pimenta, morreu atropelado por uma moto, neste sábado, 10, por volta das 18h40, na Avenida Presidente Dutra, em Feira de Santana.

De acordo com informações do Acorda Cidade, Dr. Pimenta era conhecido por andar sempre de terno e com uma pasta na mão. Morador do bairro Brasília, ele vendia pimenta pelas ruas da cidade.

Em 2012, Dr. Pimenta chegou a se candidatar para vereador do município, mas não foi eleito.

Os dois ocupantes da moto foram socorridos, mas não há detalhe sobre o estado de saúde deles.

