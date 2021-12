Complexo eólico de Morro do Chapéu tem investimento de R$ 863 milhões

Responsável por cerca de 10% da geração de energia produzida no Brasil, a fonte eólica de Morro do Chapéu tem sido um referencial para o Estado. Em visita institucional ao complexo da Enel Green Power Brasil, instalado no município, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Luiza Maia, destacou a importância dos oito parques eólicos em operação comercial em Morro do Chapéu, com capacidade instalada de 231.8 megawatts, em um investimento de R$ 863 milhões.

“Os parques em atividade da Enel geraram 3,4 mil empregos em toda a cadeia produtiva. Isto rendeu uma onda de desenvolvimento à região e a previsão é de expansão. A política de atração de investimentos em renováveis para o interior, por parte do governo do Estado, tem ocasionado este impacto positivo nas economias locais”, pontuou Luiza maia.

A Enel – atual líder em geração de energia solar e um dos maiores players eólicos do país – projeta investir mais R$ 428 milhões e promover a geração de 1,2 mil empregos na construção dos três parques, em implantação no município. “O grupo Enel aposta no Brasil como principal país para crescimento, para o desenvolvimento de renováveis. Tanto que 41% de investimentos que o grupo vai fazer em 2019 é no Brasil. E agradecemos o apoio da SDE na implantação dos nossos parques na Bahia, pois os números positivos de renováveis que temos neste país são graças ao empenho dos governos que apostam nestas matrizes energéticas”, afirmou Alexandra Valença, diretoria de Relações Institucionais da Enel Brasil.

