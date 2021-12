Comércio em bairros de Feira com maior número de casos de Covid-19 será fechado

Os bairros Alto do Rosário e Sim e localidades em adjacência, em Feira de Santana, vão receber barreiras sanitárias, neste sábado (27) e no domingo (28). A medida da gestão municipal visa a contenção do avanço da Covid-19, cujos indicadores preocupam a Secretaria de Saúde do município. Nesses dois dias, o comércio formal e informal não vai funcionar nesses locais.

Duas equipes da Fiscalização Preventiva Integrada, com o apoio de agentes da Vigilâncias Sanitária, de Epistemologia e de Endemias, farão a desinfecção de áreas comerciais, ruas e praças.

Em reunião na quinta-feira (25), os secretários de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Carlos Borges Júnior, e de Prevenção a Violência e Promoção dos Direitos Humanos, Moacir Lima, e o superintendente da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), Cleudson Oliveira, decidiram que o decreto que será baixado pelo prefeito Colbert Martins Filho será extensivo ao distrito de Jaíba.

Para reforçar as medidas que vêm sendo tomadas pela prefeitura municipal no combate a pandemia do Coronavirus, as equipes de Saúde vão atuar na Avenida Artêmia Pires, onde se concentra um grande número de estabelecimentos comerciais, e no Alto do Rosário, endereço de alguns conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida.

