Comércio de Feira de Santana volta a ser fechado nesta terça (7) por conta do aumento de casos de Covid-19

Um novo fechamento do comércio e do setor de serviços do município, a partir desta terça-feira (7), para tentar conter o aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus, foi anunciado pelo prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, nesse domingo (5).

A medida foi tomada após reunião com os secretários do Governo. O decreto foi publicado nesta segunda (6), no Diário Oficial do Município, com as normativas a serem adotadas. Somente serviços essenciais vão seguir funcionando normalmente, como mercados, farmácias, padarias, postos de combustível e locais de venda de produtos para animais.

“Cabe, agora, em razão da sua segurança, da segurança da sua saúde, da sua família, de todos vocês, tomar uma atitude de restringir ainda mais as atividades para evitar o aumento da transmissão e da contaminação por Coronavírus e atender aqueles que precisarem de internação e leitos de UTI. Peço a sua colaboração”, divulgou o gestor municipal.

A cidade tem 68 óbitos e 4276 casos confirmados da doença. Entre o total de casos diagnosticados, 1966 pessoas estão recuperadas. O Hospital de Campanha, exclusivo para pacientes com COVID-19, está com 100% de ocupação dos leitos de UTI e 56% dos leitos de enfermaria. No total, o hospital conta com dez leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria.

