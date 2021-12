Começa neste sábado o Campeonato Morrense de Futebol 2018

A cerimônia de abertura do Campeonato Morrense de Futebol 2018 acontece neste sábado (17), a partir das 14h. A Taça Valmir Batista dos Santos e o Troféu Danilo Ribeiro serão disputados por dez equipes que se enfrentarão nos finais de semana, até o dia 20 de maio, quando acontece a final no estádio Odilon Gomes da Rocha, em Morro do Chapéu.

Os jogos de abertura do campeonato serão entre as equipes do Campinense x Novo Horizonte, sábado às 15h30; e Kisidane x Boleiros, no mesmo horário do domingo (18). O campeonato conta, ainda, com os times do Azuup, Ouricuri, Moranguense, Vila Nova, Lagoa Nova e São Rafael. Conforme os organizadores, a competição que atrai um grande público é uma realização da Liga Morrense de Futebol, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu.

adblock ativo