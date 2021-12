Combustível roubado é preso no interior do estado

Na quinta-feira, 18, dois homens com 30 mil litros de combustíveis roubados foram surpreendidos pela Equipe da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas (Decarga). Materiais inflamáveis estavam em uma carreta que foi abordada, na BR-324, na região do município de Conceição do Jacuípe.

Através do sinal emitido pelo rastreador do veículo, os policiais civis localizaram um galpão, na cidade de Teodoro Sampaio, onde a carga estava escondida. O dono do estabelecimento também acabou preso em flagrante.

O trio e os materiais apreendidos foram apresentados na sede da Decarga, na cidade de Feira de Santana. A Polícia Civil investiga se existem outros integrantes na quadrilha

adblock ativo