Com carro alugado, empresário sem CNH é preso com maconha na BR-116

Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com cerca de 25 kg de maconha, na noite desta quinta-feira, 9, no km 277 da BR-116, trecho de Tucano, a 270 km de Salvador.

De acordo com as informações da PRF, o homem, que dirigia um carro alugado, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, contudo foi perseguido e alcançado a cerca de 7 quilômetros de distância. Na abordagem, a equipe encontrou no seu porta-malas um saco de lixo contendo a droga.

Questionado pelos policiais, o homem, que se identificou como empresário, relatou que adquiriu o entorpecente no distrito de Ibó-PE, tendo pago uma quantia total de R$ 8 mil. Ele acrescentou ainda que a maconha seria distribuída no município baiano de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, para amigos que a encomendaram.

O empresário foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local e responderá por tráfico de drogas.

