Coletivo Unidos pelo Samba inaugura ensaios em Feira de Santana

Uma roda de samba inaugura os ensaios do Coletivo Unidos pelo Samba realiza, neste domingo (8), a partir das 16h, no Cervejão Bar & Petiscaria (Arena Senador), em Feira de Santana. O evento é um esquente para a Micareta de Feira de Santana, que acontece de 23 a 26 de abril, quando o grupo desfilará na avenida, na abertura da folia feirense.

Integrado por músicos, empreendedores, ativistas e admiradores do samba, o Coletivo Unidos pelo Samba busca valorizar os compositores de samba feirense de raiz, reforçando o papel cultural do samba. O percussionista Gilney Sorriso, da banda “Tava Escrito”, fala sobre o projeto. "Não há roda de samba mais contagiante como a do Coletivo Unidos pelo Samba. Quem se interessa por samba de raiz precisa sentir a energia dos nossos ensaios”.

O cantor Valdir Simplicidade, da banda “Simplicidade a Mais”, garante que o coletivo irá fazer uma micareta histórica, neste ano. "Durante os ensaios, firmamos uma parceria com o público, que tem seu auge na avenida”.

