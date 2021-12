Cobre e o vanádio são destaques deste ano no setor de mineração

A mineração baiana tem bons resultados para comemorar. Em alta no mercado internacional, o cobre e o vanádio foram os principais destaques de 2018, com perspectivas de manutenção de preços vantajosos nos próximos anos. A Mineração Caraíba, principal empregadora do setor no Estado, está focada “em crescimento agressivo da produção e utilização da capacidade operacional das nossas instalações de processamento, que estão subutilizadas”, como explicou o CEO da empresa, David Strang, à revista especializada Brasil Mineral. A Caraíba é responsável por 15,5% dos postos de trabalho, o que representa 2,3 mil pessoas atuando em suas minas e planta de beneficiamento.

A confirmação da existência de minério com teores de cobre de até 9,4% em alguns dos cinco novos alvos investigados na região é outra notícia de impacto no mundo da mineração. A Caraíba tem um programa de investimentos de US$ 20 milhões visando descobertas de minério de alto teor na região do Vale do Curaçá.

Em recuperação desde sua aquisição pela canadense Ero Copper, ocorrida em 2016, a Mineração Caraíba deu início à operação da mina de Vermelhos, no Vale do Curaçá. David Atrang disse que, embora a produção ainda seja limitada, ela aumentará gradativamente, podendo chegar a 27,5 mil toneladas nos próximos anos. Diante desse quadro positivo, a empresa anunciou investimentos de US$ 96 milhões e a contratação de mão de obra.

O minério vanádio foi a outra estrela no setor, neste ano. Há algumas semanas, a também canadense Largo Resources recebeu autorização do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) para tocar o projeto de expansão da mina Menchen, no município de Maracás, centro-sul baiano. A empresa anunciou que pretende ampliar de aproximadamente 800 toneladas para 1 mil toneladas por mês a produção de pentóxido de vanádio.

“Na economia globalizada, não podemos deixar de aproveitar o bom momento para crescer e criar novas oportunidades para o trabalhador. O Governo do Estado será parceiro apoiando este e outros empreendimentos”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luiza Maia.

