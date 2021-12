Cidade comemora 185 anos de emancipação política nesta terça-feira

Conhecida como Princesa do Sertão, Feira de Santana comemora, nesta terça-feira (18), 185 anos de emancipação política. A cidade, que tem mais de 620 mil habitantes, é a segunda mais populosa da Bahia e a maior cidade do interior nordestino em população, além de ser a sexta maior cidade do interior do país, com uma população maior que a de oito capitais estaduais.

Para celebrar a data, uma Missa de Ação de Graças foi realizada na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, às 7h, pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demetino Castro. Em seguida, às 9h, foi inaugurada a Base do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU), no Paço Municipal Maria Quitéria, e, às 16h, uma sessão especial será realizada na Câmara de Vereadores. Encerrando as comemorações, às 19h, acontecerá a entrega da Ordem Municipal do Mérito, que este ano homenageará 33 cidadãos com relevantes serviços prestados ao município. A Ordem foi criada em 2005 para homenagear os cidadãos, feirenses ou não, que se tornem merecedores do reconhecimento público da administração municipal.

Ponto facultativo

Apesar das comemorações na cidade, não é feriado em Feira de Santana. Shoppings, comércio e unidades de saúde como policlínicas, UPA e SAMU operam normalmente. No entanto os órgãos públicos não funcionam, por se tratar de ponto facultativo, retornando às atividades normais nesta quarta-feira (19).

