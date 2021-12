CICOM de Irecê reduz 56% dos casos de violência

O Centro Integrado de Comunicação (CICOM) de Irecê reduziu em 56% dos casos de violência com morte no município entre setembro de 2017, quando começou a funcionar, a julho de 2018. Os dados são do coordenador da unidade, capitão Josemar Guimarães, que destacou, ainda não ter ocorrido um único caso no São João deste ano. “Nosso objetivo é o atendimento mais rápido possível ao cidadão. Esse espaço nos possibilitou um aumento grande em nossa capacidade de recepção das demandas. Através dos sistemas de comunicação e videomonitoramento, podemos atuar na proteção da vida e do patrimônio de forma imediata e mais eficiente. No período das festas juninas, conseguimos atuar de forma aproximada das pessoas, o que contribuiu para esses dados positivos”, avaliou.

O capitão Josemar Guimarães informou, ainda, que nos três primeiros meses deste ano contabilizou-se uma redução de 18% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) de toda a região. A unidade está integrada ao CICOM de Salvador e aos demais 20 CICOMs regionais, de forma a compartilhar e receber informações e apoios necessários. “Aqui funcionam efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, além de órgãos municipais, a exemplo da Guarda Civil Municipal e do Trânsito Municipal. É um formato que funciona muito bem porque garante que todo sistema de defesa social esteja vinculado ao CICOM, que faz a ponte com esses órgãos para um melhor atendimento ao cidadão”, acrescentou.

O CICOM de Irecê recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão entre obras de construção e a instalação de rádios fixos, veiculares e portáteis, estações repetidoras, entre outros equipamentos. O uso da tecnologia é considerado fundamental para que a unidade possa absorver todas as ligações de uma área que abrange mais de 500 mil habitantes. O equipamento atende a outros 23 municípios. os municípios de Irecê (sede), Xique-Xique, Morro do Chapéu, Lapão, Canarana, João Dourado, São Gabriel, Ibititá, Central, Cafarnaum, América Dourada, Ibipeba, Ourolândia, Juçara, Mulungu do Morro, Umburanas, Presidente Dutra, Uibaí, Barra do Mendes, Bonito, Barro Alto, Itaguaçu da Bahia, Gentil do Ouro e Várzea Nova.

