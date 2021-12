Cerca de 115 kg de drogas são localizadas em Santo Estevão

Uma operação envolvendo a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de cerca de 115 kg de maconha e cocaína, no município de Santo Estevão. O material foi apreendido em um depósito de drogas e carros roubados. Veículos com restrições também foram encontrados no local.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as guarnições foram até o local após denúncias anônimas sobre um imóvel que teria materiais ilícitos.

Os traficantes proprietários das drogas ainda não foram identificados.

