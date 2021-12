CBF consegue liberação e Feira de Santana também abrigará jogos da Copa do Nordeste

Feira de Santana também sediará a Copa do Nordeste 2020, agendada para começar no dia 21 de julho, sem público. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu um documento do prefeito Colbert Martins autorizando a realização dos duelos, com portões fechados.

No município, haverá jogos no Joia da Princesa, de propriedade da prefeitura municipal, e na Arena Cajueiro, pertencente ao Bahia de Feira. A capital baiana ficará com a maioria das partidas; já Feira de Santana deverá abrigar um confronto das quartas de final.

Salvador é a favorita para sediar jogos da reta final da Copa do Nordeste, suspensa desde março, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

