Casal é preso transportando 40 kg de pasta base de cocaína em Feira de Santana

Um casal foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 6, transportando 40 kg de pasta base de cocaína, escondida no assoalho de um veículo, no Km 429 da BR-116, região do município de Feira de Santana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla receberia a quantia de R$ 10 mil pelo transporte da droga. A pasta base é o primeiro produto resultante do beneficiamento da folha de coca e tem um valor elevado por ser utilizado para a produção de cocaína.

Segundo a PRF, o casal foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

