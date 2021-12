Cartório de Morro do Chapéu convoca eleitores para cadastramento biométrico

Dos 24.397 eleitores de Morro do Chapéu, 5.753 ainda não realizaram o cadastramento biométrico. O número representa um total de 24% dos eleitores da sede e do interior que se encontram em situação irregular perante a justiça eleitoral. Em sessão na Câmara Municipal, o chefe do Cartório Eleitoral, Uesglei Silva, esclareceu dúvidas e informou aos eleitores que ainda não regularizaram sua biometria as consequências da não regularização eleitoral.

“O cadastramento biométrico é obrigatório e quem não comparecer terá o seu título cancelado. Além de não votar nas próximas eleições, o cidadão irregular fica impedido de tomar posse em concurso público, não consegue fazer matricula em faculdade ou renovar programas sociais, como o Bolsa Família, entre outras sanções”, explicou.

Ainda segundo Uesglei Silva, o prazo limite para realizar o cadastramento biométrico é 18 de fevereiro de 2020, porém é importante não deixar para a última hora e evitar filas. “O Cartório Eleitoral funciona das 7h às 13h, com condições de atender a população sem maiores transtornos, desde que não deixem para a última hora”. Para cadastrar a biometria é necessário apenas se dirigir ao cartório eleitoral munidos de documento pessoal com foto e comprovante de residência.

