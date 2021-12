Carga de madeira nativa transportada ilegalmente é apreendida em Senhor do Bonfim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada deste domingo, 5, cerca de 35,16 m³ de madeira serrada que estavam sem licença ambiental válida para o transporte. O crime foi identificado na BR 407, em Senhor do Bonfim.

De acordo com informações da PRF, o veículo estava sendo conduzido por um homem de 43 anos, que apresentou documentos com indícios de falsificação, conforme uma pesquisa no site do IBAMA. Os pranchos de angelim, sapucaia, jarana e outras espécies teriam saído do Pará com destino a Capim Grosso, na Bahia.

Segundo o órgão, o motorista é natural de Vitória (ES) e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal, para responder pelas ações com base na Lei de Crimes Ambientais e infrações administrativas.

Ele poderá responder também por uso de documentos falsos. Os veículos e o material estão à disposição dos órgãos ambientais e o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Judiciária.

