Caravana do Detran capacita servidores da Circunscrição Regional de Trânsito de Jacobina

A capacitação dos servidores da 20ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) para a formação de condutores integra as ações do projeto “Caravana do Detran”, que chegou à Jacobina na segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23). O curso está focando as ações educativas e de fiscalização. “Estamos mais próximos dos municípios do interior, com o objetivo de qualificar o atendimento à população e reforçar a segurança no trânsito”, explicou o coordenador das Unidades Descentralizadas do do Departamento de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA), João Xavier. No município, são realizados, em média, 30 testes teóricos por mês. Das 40 questões, o candidato precisa acertar 28 para ser aprovado e passar para a fase prática.

Dentro da programação do curso constam os seguintes conteúdos: Blitz de conscientização, palestras em escolas públicas e a fiscalização de clínicas, autoescolas, fabricantes de placas e empresas de vistoria veicular credenciadas ao DETRAN. O uso do celular por um candidato à primeira habilitação fazendo consulta durante a prova teórica abriu brecha para que o órgão criasse um novo procedimento. A partir de agora, de acordo com a técnica em habilitação DETRAN-BA, Nina Rosa Seixas, “não é permitido, em hipótese alguma, utilizar o aparelho durante os exames.”

