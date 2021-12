Captação de órgãos realizada no HEC, em Feira de Santana, poderá salvar vida de três crianças

Uma captação de órgãos realizada, na quarta-feira (1º), no Hospital Estadual da Criança (HEC), no município de Feira de Santana, poderá salvar a vida de três crianças de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. A direção do hospital informou que um fígado, dois rins e um coração foram doados pelos familiares de uma bebê de nove meses, após confirmação de morte encefálica.

Os órgãos foram encaminhados para a Central Estadual de Transplantes de Órgãos, responsável por destiná-los aos pacientes compatíveis que estão aguardando em lista única da central de transplantes.

Conforme a direção do HEC, a captação foi comunicada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HEC para a Central Estadual de Transplantes de Órgãos da Bahia e para a Organização à Procura de Órgãos (OPO) de Feira de Santana, situada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), que tem o papel de apoiar as equipes das CIHDOTTs no trâmite da doação de órgãos e tecidos.

Com duração por cerca de quatro horas, o procedimento foi coordenado pelo médico Rodrigo Serapião, com o auxílio de profissionais da CIHDOTT. “A doação de órgãos e tecidos de pacientes pediátricos é ainda mais rara do que de adultos. Isso faz com que consideremos, ainda mais, que este foi um importante procedimento de captação. Quero agradecer a toda equipe envolvida, bem como a equipe do HEC que se empenhou para que realizássemos uma captação muito bem sucedida”.

adblock ativo