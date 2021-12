Cão é resgatado pelos bombeiros após cair em buraco de três metros

Um cachorro foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros após cair em um buraco de cerca de três metros e meio de profundidade nesta terça, 29, em Itaberaba (a 287,3 km de Salvador).

O animal estava em um terreno baldio na localidade de Morada do Sol, próximo ao Posto Puma. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, as equipes do 11º Grupamento utilizaram uma escada, além de outros equipamentos para chegarem até o cão e realizarem o resgate de forma segura.

Ainda de acordo com o órgão, foi preciso ter cuidado para não estressar ainda mais o cão. Após o resgate, ele ficou aos cuidados do canil municipal.

No canil, o animal foi avaliado e em seguida, hidratado e alimentado. Após receber os cuidados necessários, ele será colocado para adoção.

Cão será colocado para adoção | Foto: Divulgação | CBMBA

