Candidato à Câmara Municipal de Ipirá acusa ex-aliado de compra de voto com equipamento da prefeitura

Um vídeo feito pelo ex-vereador Raimundo Simas (DEM), que concorre novamente à Câmara Municipal de Ipirá, dá conta de uma caçamba da Prefeitura de Ipirá descarregando areia no povoado do Pau-Ferro. Ele afirmou que o veículo estava a serviço de “compra de voto” em troca de carradas de areia para beneficiar o atual vereador e candidato à reeleição na casa legislativa, Laelson Neves (DEM), que estava presente no momento da distribuição do material, conforme Simas.

"Mais uma caçamba de areia, com o administrador Zé Carlos do povoado, com certeza a mando do vereador Laelson, o vereador que o povo elegeu, inclusive eu, e abandonou o povo e agora, véspera de eleição, quer comprar as pessoas com a caçamba de areia", narra Simas, no vídeo. Segundo o ex-vereador, somente no dia que gravou foram mais de 20 viagens para entregar a areia a supostos eleitores.

Raimundo Simas e Laelson Neves têm o povoado do Pau-ferro como base de votos.

>> Assista ao vídeo:

Da Redação

