Campo Formoso recebe Feira Cidadã

Os moradores de Campo Formoso receberam, nesta quinta-feira (8), a Feira Cidadã, instalada na Praça Dr. José Gonçalves, no centro da cidade. Promovida pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a ação segue até sexta (9) com serviços de cidadania e de Saúde, como atendimento odontológico, com disponibilidade de próteses e lentes dentárias disponibiliza e consultas oftalmológicas, com rastreio de catarata, além de exames de preventivo, eletrocardiograma (ECG), ultrassonografias e raio-x. Um posto móvel do SAC se junta aos serviços de saúde realizando a emissão de CPF e de primeira e segunda vias da carteira de identidade.

Em Campo Formoso acontece a 24ª edição da Feira Cidadã em 2019. A expectativa dos organizadores é de que sejam realizados cerca de dez mil atendimentos no município. "Até o final desse ano serão, pelo menos, mais 13 feiras e continuaremos levando os serviços com o compromisso de sempre oferecê-los com qualidade", pontuou o coordenador da Feira Cidadã pelas Voluntárias Sociais da Bahia, Edvaldo Gomes, adiantando que a ação seguirá para a cidade de Belo Campo, no dia 15 de agosto.

Para a prefeita de Campo Formoso, Rose Meneses, a Feira Cidadã ajuda não somente aos moradores, mas à cidade como um todo. "É um momento de felicidade, pois com esses atendimentos vamos poder zerar a nossa demanda reprimida, que não é pequena. E as pessoas menos favorecidas precisam desse apoio do governo para fazer esses exames", disse a gestora.

adblock ativo