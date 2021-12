Campo Formoso e Canudos se enfrentam neste domingo pelo Intermunicipal

As seleções de Campo Formoso e Canudos se enfrentam neste domingo (30), às 15h, no jogo decisivo da segunda fase do Campeonato Intermunicipal 2018. A partida de volta será no Estádio Municipal José Telésphoro, em Campo Formoso.

Na partida de ida, a equipe de Canudos jogou contra a seleção de Campo Formoso, na cidade de Uauá, e perdeu a partida por 2 a 1. Com essa desvantagem, o time terá que ganhar o jogo de volta por dois ou mais gols de diferença, para seguir na competição. Caso a partida finalize com o placar de 2 a 1 para o time de Canudos, a classificação será decidida através das cobranças de pênaltis. Já a seleção Campoformosense joga apenas por um empate dentro de casa.

O jogo será transmitido, ao vivo, pela TVE.

