Um acidente provocado por um motorista de caminhão por pouco não terminou em tragédia. O caso foi registrado no último domingo, 14, no Km 200, na BR-110, trecho do município de Ribeira do Amparo, distante 275 km de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 12h30, um carro de passeio e um caminhão de carga se envolveram no acidente.

Segundo o condutor do carro, ele transitava na rodovia em direção à cidade de Alagoinhas, quando percebeu o motorista de um caminhão efetuar manobras perigosas na pista. O carona do veículo registrou toda a ação do caminhoneiro por meio de vídeo, que flagou o momento em que o caminhão de carga colidiu na lateral. Com o impacto, o carro foi lançado para fora da pista, mas ninguém se feriu.

O motorista do caminhão de carga fugiu sem prestar socorro e acabou preso por uma guarnição da Polícia Militar (PM) a 30 km do local, na cidade de Cipó. Após teste do bafômetro, ficou constatado que o caminhoneiro havia ingerido bebida alcóolica, o que configura a conduta como crime. O homem, de 55 anos, residente em São José do Rio Preto (SP), foi preso por embriaguez ao volante e levado à Delegacia de Polícia Civil.

Confira o flagrante no vídeo abaixo:

Da Redação Caminhoneiro embriagado provoca acidente e acaba preso na BR-110

adblock ativo