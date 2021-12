Caminhão tomba e carga de R$ 70 mil é saqueada em Feira de Santana

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com tangerinas, na madrugada desta quarta-feira, 7, no viaduto Portal do Sertão, na BR-324, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador, deixou um homem ferido e provocou um saque de uma carga avaliada em R$ 70 mil reais.

De acordo com o motorista, ele perdeu o controle do veículo e tombou com a carga, que estava dividida em 600 caixas. Ainda conforme o condutor, que teve ferimentos leves, ele havia partido da cidade de Santo Antônio de Jesus e teria como destino o Centro de Abastecimento (Ceasa) da cidade de Juazeiro, norte do estado, disse a vítima, em contato com o site Acorda Cidade.

Também em contato com o periódico local, Larison de Oliveira, cunhado do motorista, lamentou o roubo da carga pelos populares. “Não tem como controlar não, o pessoal saqueia mesmo", disse.

