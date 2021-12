Caminhão-tanque com etanol pega fogo na BR-242

Um caminhão-tanque carregado com etanol pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 14. O acidente aconteceu na BR-242, km 276, próximo à entrada de Lajedinho.

Duas guarnições do 11° Grupamento de Bombeiros Militar (1⁰SGBM/Itaberaba e 2⁰SGBM/Lençóis) foram acionadas para atender ao incêndio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), quando os militares chegaram ao local, o caminhão estava tombado e consumido por chamas, que também se propagaram para a vegetação no entorno, de ambos os lados da via.

Os bombeiros então, realizaram o combate para que o fogo não se alastrasse pela vegetação. Não há informações sobre as causas do incêndio.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de princípio de incêndio os cidadãos saiam dos veículos, se abriguem em local seguro e acionem o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) através da Central 193.

Acidente aconteceu na BR-242, km 276, próximo à entrada de Lajedinho | Foto: Divulgação | CBMBA

adblock ativo