Câmara Municipal aprova três projetos do Poder Executivo

A Câmara Municipal de Morro do Chapéu aprovou, na sessão de sexta-feira (9), três projetos de iniciativa do Poder Executivo, que tratam sobre associativismo, consorciamento público e confissão de dívidas e parcelamento de contas do município. Foram estes: Ingresso do município no Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal; Pagamento de anuidade a organizações sociais sem fins lucrativos; e Autorização da confissão de dívidas e parcelamento de débitos do município com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). Os projetos em pauta têm impacto direto na gestão administrativa e nas questões fiscais do município.

De acordo com os autores dos projetos, o ingresso no Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal busca melhorar a relação do município com o simples nacional e microempreendedores individuais. Já o projeto para associação com organizações sociais visa a ampliação da participação do município em programas e projetos de institutos que desenvolvam atividades em defesa do município e a articulação de políticas públicas, como exemplo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Associação Brasileira de Municípios ou ainda a Frente Nacional de Prefeitos. A matéria que versa sobre confissão de dívidas e encontro de contas, por sua vez, tem a intenção de buscar fechar acordo para parcelamento e quitação de débitos do município com a EMBASA.

adblock ativo