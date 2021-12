Câmara de Morro do Chapéu vai discutir Plano Diretor em audiência pública

O Projeto de Lei do Plano Diretor de Morro do Chapéu será discutido em audiência pública, no plenário da Câmara Municipal, nesta sexta-feira (11), às 10h. O presidente da Câmara, vereador Antônio Rocha, reiterou a necessidade da população participar dos debates para conhecer e propor mudanças, antes da aprovação do projeto que impacta diversos aspectos do município, exercendo, assim, a sua cidadania”.

