Câmara de Morro do Chapéu recebe o Plano Diretor Participativo

O Projeto do Plano Diretor Participativo (PDP) foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Morro de Chapéu. Caso seja aprovado, se tornará lei municipal com o objetivo de nortear a política de desenvolvimento e expansão urbana da cidade. Os vereadores deverão lavrar parecer sobre a constitucionalidade do projeto e sua conformidade com a Lei Orgânica do município e o Regimento Interno da casa legislativa.

O PDP é um documento elaborado pelo governo municipal, em parceria com a Faculdade Ruy Barbosa, com o Projeto Multi Mãos Habitar Cidades e com o Organização Direito à Justiça. De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), o plano é obrigatório para todas as cidades do Brasil com mais de 20 mil habitantes.

