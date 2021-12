Câmara de Morro do Chapéu aprova LOA para o exercício 2019

A Câmara Municipal de Morro do Chapéu aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2019. O orçamento, estimado em R$ 100 milhões, é, aproximadamente, 17% maior que o de 2018. O documento que estima receitas e fixa despesas do município para o ano subsequente é elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dos R$ 100 milhões previstos, 66,9 milhões são destinados ao orçamento fiscal e 33,08 milhões para a seguridade social.

Emendas modificativas, dentre elas a que reduz o índice de suplementação do orçamento para 50%, que no projeto original a solicitação era de 70%, foram apresentadas pelos vereadores. O projeto segue agora para apreciação e sanção do prefeito Leonardo Dourado (PR). A LOA estima receitas e fixa despesas do município para o ano subsequente.

