Câmara de Morro do Chapéu aprova Lei Orcamentária para 2018

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Morro do Chapéu foi aprovada pela câmara municipal na quarta-feira (13). O orçamento, estimado em mais de R$ 82 milhões segue, agora, para apreciação e sanção do prefeito Leonardo Dourado. “A Câmara cumpre o calendário para a discussão e aprovação da Lei Orçamentária, antes do recesso parlamentar. Importante salientar que o tema foi amplamente discutido entre os vereadores, através da realização de consultas públicas do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021”, destacou o presidente da casa, Antônio Júnior Rocha.

Os vereadores apresentaram duas emendas, sendo elas de caráter modificativo. Uma indica recursos para a área da cultura relacionada a manifestações religiosas e a outra reduz o índice de suplementação do orçamento para 50%. O Projeto de Lei Orçamentária Anual é elaborado de forma compatível com o PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

