Câmara de Morro do Chapéu aprova denominação de um novo bairro

Os vereadores de Morro do Chapéu aprovaram, por unanimidade, projeto de lei que denomina um novo bairro: o Mirante Bela Vista, localizado do lado sul e poente, atrás do bairro Nova Jerusalém. No novo bairro foram incluídas as travessas Dolores Gama e Thildo Gama. Um dos moradores da área e idealizador do projeto, professor Délcio Gama, parabenizou a Câmara pela aprovação e falou sobre a denominação do novo bairro: “Esperamos, com esse projeto, colaborar de alguma forma com o progresso da cidade. E para quem conhece a região sabe que não havia nome mais apropriado do que Mirante Bela Vista, pois de lá contemplamos uma bela paisagem”.

adblock ativo