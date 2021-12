Câmara de Morro do Chapéu aprova alteração na lei para regularização de imóveis

Em sessão extraordinária da Câmara Municipal de Morro do Chapéu, o plenário aprovou, por unanimidade, alterações na Lei nº 1.063/2015, que busca facilitar o procedimento para a regularização dos imóveis urbanos do município. Com as mudanças, o poder executivo fica autorizado a emitir Título de Domínio das áreas de terra aos ocupantes cujas posses estejam inseridas no Cadastro Imobiliário da Prefeitura ou, ainda, a partir da comprovação da posse feita mediante cadastro de consumidor de, no mínimo, cinco anos (comprovante de residência), acompanhado da Declaração de Confrontantes. A nova lei delega ao setor de Tributos a competência para atuação, instrução, exame de documentação e expedição do Título de Domínio. O projeto de lei sofreu emenda aditiva, elaborada pela vereadora Sheila (PT), a qual manteve o texto original do artigo 5º sem alteração.

