Câmara de Morro de Chapéu aprova título de Utilidade Pública para associações de moradores

Projeto de lei aprovada pela Câmara Municipal de Morro do Chapéu concede o título de utilidade pública para a Associação de Moradores Payayá e a Associação Comunitária e Assistencial de Veredinha e renova a concessão para a Associação dos Filhos e Amigos de Morro do Chapéu. A concessão do título a entidades, fundações ou associações civis representa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade. Com este documento, as organizações também podem inscrever-se em editais e estarão aptas a obter recursos públicos.

