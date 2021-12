Caém recebe sistemas de abastecimento de água

O município de Caém recebeu seis sistemas de abastecimento de água, nesta sexta-feira (12). Para esta ação, realizada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), foram aplicados recursos superiores a R$1 milhão, beneficiando mais de mil moradores das comunidades de Monteiro, Bom Jardim e Cedro. "Estamos empenhados em ampliar o abastecimento de água na Bahia. Quem tem sede tem pressa e estamos conseguindo entregar as obras com muita celeridade", afirmou o secretário da SIHS, Cássio Peixoto.

Além de entregar os sistemas de abastecimento de água em Caém, o vice-governador João Leão, representando o governador Rui Costa, anunciou a implantação de outro sistema de água para as comunidades rurais de Poções, Várzea do Boi, Várzea da Pedra, Várzea Redonda e Zé da Costa. Foram entregues, ainda, 39 unidades habitacionais na comunidade de Várzea Queimada (a 60 km da sede do município), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Com um investimento de R$ 1,15 milhão, as casas já possuem instalações de água e luz e contam com dois quartos, cozinha, banheiro, sala, área de serviço e varanda.

No setor da Agricultura Familiar, a comunidade caeense recebeu 50 mil mudas de palma forrageira e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) foi autorizada a celebrar quatro convênios vinculados aos projetos Pró-Semiárido e Bahia Produtiva. As cidades vizinhas de Caém - Antônio Gonçalves e Serra Preta - receberam dois tratores, no valor médio de R$ 100 mil cada. Ainda em Antônio Gonçalves, bem como em Mirangaba e Várzea da Roça, foram entregues três ambulâncias, que irão contribuir para a saúde da região.

