Bunkers com oito toneladas de maconha são descobertos na Bahia

Bunkers usados por traficantes no município de Oliveira dos Brejinhos foram desmontados por policiais da Rondesp Oeste e a Companhia Independente de Policiamento Especializado em ação que teve início na quinta-feira, 02, e término na sexta-feira, 03.

Nos locais foram apreendidos 8,1 toneladas de maconha. A operação teve início após denúncia anônima, que levou os agentes a uma fazenda na localidade de Pajeú.

Durante varredura, militares detectaram áreas suspeitas, com a terra mexida. Com apoio de uma retroescavadeira, os bunkers foram destruídos. Nenhum criminoso foi encontrado no local.

Através de um caminhão, os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia Territorial do município. A Secretaria da Segurança Pública pede que informações sobre os possíveis donos dos entorpecentes sejam repassadas pelo Disque Denúncia, através do telefone 181.

