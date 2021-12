Bombeiros realizam buscas pelo menino Davi, desaparecido há uma semana

Soldados do Corpo de Bombeiros continuaram as buscas por Davi Lima Silva, de 11 anos, na manhã deste domingo, 4, na área rural do distrito de Varzinha em Itiúba (a 372 km de Salvador). O menino está desaparecido desde o último domingo, 28, quando saiu da casa de uma tia em direção à residência da avó.

Segundo o Jornal do Sisal, pouco após o desaparecimento de Davi, voluntários encontraram um chinelo do menino. Também houve a informação de que um caçador ouviu pedidos de socorro vindos de uma mata, mas que ele não tinha ido averiguar se era a criança pois não tinha conhecimento sobre seu desaparecimento.

Além dos bombeiros, as buscas tiveram o apoio de equipes da polícia militar, um helicóptero do Graer, drone, e cães farejadores. O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

