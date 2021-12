Biblioteca escolar em Feira de Santana é reformada com material reciclável

Através de intervenções com material reciclável, a biblioteca do Colégio Estadual Teotônio Vilela, em Feira de Santana, ganhou uma nova cara. A revitalização do espaço foi possível graças ao empenho de estudantes, professores e gestores para tornar o lugar mais aconchegante e acolhedor. Com a ação, as paredes ganharam pintura e novos quadros, os livros foram catalogados e a mobília foi recuperada, a exemplo das cadeiras, que ganharam forro de tecido e as mesas, papel decorativo.

A diretora da unidade escolar, Maria Conceição Oliveira, fala sobre a iniciativa. “A biblioteca ficou linda e muito organizada. Realizar estas atividades é muito bom para os estudantes adquirirem a consciência patrimonial, além de valorizar o espaço e reforçar o sentimento de pertencimento da escola. Provamos que, quando todos trabalham, é possível transformar o ambiente e melhorar a qualidade de vida. E eles estão cuidando da escola com muito carinho e aproveitando melhor os espaços”, relata a diretora da unidade escolar, Maria Conceição Oliveira.

Os estudantes declaram que, após a reforma, se sentiram mais estimulados a frequentar a biblioteca. “Antes, passava pelo espaço apenas para pegar algum livro para as atividades da escola. Agora, todo tempo livre que tenho estou na biblioteca, pesquisando novos títulos, lendo ou até conversando”, revela a estudante Renata de Jesus, 13, 9º ano do Ensino Fundamental. A colega Aline Lima, 13, considera que se sente mais inspirada para as leituras. “O ambiente ficou mais motivador para os estudos, para passar o tempo e até para reunir a turma para fazer as atividades que os professores passam”.

