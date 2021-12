Barragem de Ponto Novo funciona com 100% da sua capacidade

Os agricultores familiares do Território Piemonte Norte do Itapicuru comemoram a oferta de água e a garantia de qualidade no seu plantio após a barragem do município de Ponto Novo ter atingido 100% de sua capacidade com o último período de chuva. O Governo do Estado investiu R$14,2 milhões na cidade, por meio do projeto Pró-Semiárido, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), mediante acordo de empréstimo entre o Governo da Bahia e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, falou sobre o aumento da oferta de abastecimento de água para consumo humano. “Com a reserva hídrica ampliada, teremos daqui por diante maior estabilidade e segurança para a oferta de água de consumo humano para os municípios da região e para os pequenos irrigantes, que podem, assim, planejar melhor a sua produção no conjunto e a emancipação econômica do Distrito de Irrigação", disse o gestor, destacando que a barragem atende aos municípios de Ponto Novo, Filadélfia, Caldeirão Grande, Itiúba, Senhor do Bonfim, Andorinhas e Jaguarari: .

Ainda segundo o gestor da CAR, com o investimento também foi ampliada a área irrigada do perímetro e, para gerar trabalho e renda para 145 famílias dos movimentos sociais que ocupam o perímetro irrigado da barragem, no Distrito Irrigado de Ponto Novo, o Pró-Semiárido investiu no assessoramento técnico, na gestão e na capacitação para implantação e manejo da cultura da mamona.

Do total de recursos, R$7,5 milhões foram destinados à implantação do sistema fusegate, um dispositivo de tecnologia francesa, instalado no vertedouro da barragem, elevando-o em 1,20 m, aumentando a capacidade do reservatório de água em cerca de 24%, acréscimo de 9,34 milhões de m³. A ação, que conta com a parceria da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), tem a finalidade de garantir a segurança hídrica e o desenvolvimento rural da região.

