Aviso de licitação para construção de terminal em Senhor do Bonfim é publicado

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) desta terça-feira, 30, o aviso de licitação para a construção do terminal de passageiros do novo aeródromo de Senhor do Bonfim. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na execução dos serviços acontecerá no dia 3 de maio

A etapa também inclui a implantação dos equipamentos de auxílio à navegação aérea e a execução dos serviços complementares no equipamento aeroviário. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), que está responsável pela obra, a primeira etapa da construção está em fase final, com os serviços na pista de pouso e decolagem, no taxiway e no pátio de estacionamento de aeronaves a serem concluídos no mês de abril.

Após a finalização da obra, a homologação da pista de pouso e decolagem será solicitada junto a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a operação. O terminal, por onde embarcarão e desembarcarão os passageiros, terá uma área total de 600 m².

Inicialmente, o novo aeródromo irá operar com aviação geral e receberá aviões de médio e pequeno porte. A atividade com voos regulares feita por aeronaves com capacidade para até 70 pessoas dependerá da movimentação total de embarque e desembarque e do interesse das companhias aéreas.

Conforme a Seinfra, o balizamento noturno, a iluminação do pátio de estacionamento de aeronaves e a cerca operacional para a proteção da pista de pouso e decolagem estão entre os equipamentos de auxílio à navegação aérea a serem implantados no aeródromo.

