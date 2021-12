Avanços na gestão municipal de Morro do Chapéu são destaques em sessão solene

Temas como gestão transparente e melhorias realizadas ao longo de um ano e meio à frente do poder legislativo municipal foram destaques na sessão solene realizada nessa sexta-feira (29), na Câmara Municipal de Morro do Chapéu. Durante o ato, foram ressaltados dados e números alcançados pela prefeitura, além do trabalho da câmara municipal e a sua colaboração para o desenvolvimento da cidade. Além de vereadores, a sessão contou com a participação do secretário de Governo, Eurico Silva, representando o poder executivo municipal.

adblock ativo