Audiência Pública debate mudanças no Código Tributário de Morro do Chapéu

A Câmara Municipal de Morro do Chapéu realiza audiência pública, na quinta-feira (16), às 10h, com o objetivo de ampliar o debate sobre o projeto de lei de atualização do Código Tributário do município. O encontro foi proposto pela Comissão de Finanças Orçamento e Contas, com a anuência de todos os vereadores da casa. O presidente da Câmara, Antônio Rocha, defende a realização da audiência: “Temos que abrir espaço para que a população e demais interessados entendam melhor o projeto e possam contribuir com as discussões”.

