Ato político provoca aglomeração em Itatim e prefeitura disse que o fato foi "espontâneo"

Uma aglomeração no município de Itatim foi registrada nesse final de semana, por conta de um ato político. Imagens mostram a reunião de pessoas em volta de um carro de som e os moradores se revoltaram com a ação, denunciando que o ato se referia a uma campanha política antecipada, por parte do prefeito Gilmar Pereira Nogueira (Tingão).

A prefeitura, por meio de nota, negou que o fato se tratava de campanha. "O que houve foi uma manifestação espontânea de algumas pessoas quando souberam que uma pessoa da oposição aderiu ao grupo da situação. Não houve trio elétrico, apenas um carro de som, que apareceu no momento da manifestação de apoio. A prefeitura tem adotado todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e as pessoas respeitaram todas as medidas preconizadas".

Dados da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) registram que Itatim regista 33 casos de novo Coronavírus e dois óbitos decorrentes da COVID-19. No caso de desobediência à Lei Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) dispõe do e-mail ouvidoria@tre-ba.jus.br em que qualquer pessoa pode encaminhar denúncias, mas as mensagens precisam conter provas. (Com informações do G1).

