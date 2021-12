Atividades do centro comercial de Feira de Santana são suspensas a partir desta quinta (9)

A partir desta quinta-feira (9) e até domingo (12), todas as atividades do Centro Comercial da Estação Nova, no entorno da tradicional feira livre de Feira de Santana, estarão interrompidas. O ato é mais uma medida da prefeitura visando conter o avanço da pandemia do novo Coronavírus no município.

A suspensão, determinada por decreto pela gestão municipal, não atinge farmácias, restaurantes que funcionem como entrega a domicílio (delivery), serviços de saúde, laboratórios de análises clínicas e estabelecimentos que forneçam insumos hospitalares. Supermercados, mercadinhos, agências bancárias e lotéricas da região poderão funcionar apenas nesta quinta (9) e sexta (10). No final de semana, porém, deverão permanecer fechados.

Após reabrir o comércio por duas vezes, Feira de Santana registrou o número de casos de Covid-19 dispararem. As restrições rígidas impostas, agora, buscam evitar a proliferação do vírus.

