Atendimentos do Mutirão de Cirurgias começam em Santo Estêvão

Os atendimentos pré-operatórios da etapa de Santo Estevão do Mutirão de Cirurgias começaram nesta segunda-feira (9). As unidades móveis onde estão sendo realizados os exames e as consultas ficam estacionadas até quarta-feira (11), na Praça Sete de Setembro, no centro de Santo Estevão. As cirurgias começarão a ser realizadas no dia 19 deste mês no Hospital Municipal. A iniciativa do Governo do Estado, executada pela Secretaria da Saúde (SESAB), beneficiará moradores de 19 municípios que precisam passar por procedimentos cirúrgicos de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica) histerectomia e colecistectomia.

Quem já está com a cirurgia marcada para o primeiro dia é a trabalhadora rural Cláudia Maria Santos. Moradora de Antônio Cardoso, ela conta que há dois meses teve o diagnóstico de vesícula. “Já sofria muito antes com diversas crises, mas só por agora fiquei sabendo de fato qual era o meu problema. Se não fosse o mutirão, seria difícil fazer essa cirurgia tão rápido”, revelou.

Também no dia 19, a cuidadora de idosos Josenilda Alves fará cirurgia de mioma. “Fiquei feliz em ser atendida aqui no mutirão e saber que vou ficar boa”. Josenilda disse ainda que já sentia alguns sintomas há mais de um ano, mas foi há quatro meses que teve a certeza de qual era o seu problema. “Fiquei sabendo pelo médico do Mutirão e resolvi vir para ser atendida. Saí satisfeita”.

Além dos moradores de Antônio Cardoso, Rafael Jambeiro e Santo Estevão, esta etapa do Mutirão de Cirurgias está beneficiando a população de Amélia Rodrigues, Baixa Grande, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Ipirá, Irará, Mundo Novo, Pintadas, Santa Bárbara, Santanópolis, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova.

Para ser atendido, o paciente já deve ter a indicação médica para a cirurgia e ter feito o cadastro na Secretaria de Saúde do município de residência. Caso não tenha feito o cadastro prévio, mas tenha exames que comprovem a necessidade de realizar uma das cirurgias oferecidas, o paciente poderá se dirigir ao local das consultas pré-operatórias munido de RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e exames de sangue (ureia, creatinina, TP, TTPA, glicemia em jejum e hemograma). As mulheres que farão histerectomia devem levar também o preventivo. O atendimento começa às 7h.

