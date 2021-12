Anguera: Prefeito, vice e secretários terão aumento de até 30% no salário

Prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Anguera, a 150 km de Salvador, tiveram aumento salarial aprovado pela Câmara Municipal da cidade. Os reajustes entram em vigor a partir da próxima sexta-feira, 01. A medida foi tomada três dias antes da eleição, aprovada pelos os oito vereadores na sessão.

Os vencimentos do prefeito passam de R$ 16 para R$ 20 mil, Já o vice passa de R$ 6 mil para 8 mil. Os secretários, vão sair de R$ 3 mil para 4,5 mil por mês.

Questionado sobre o reajuste, o vice-presidente da Câmara Municipal, Felipe Vieira, disse que foi a favor, já que o mandato de um vereador é dispendioso.

“Eu votei porque a gente sabe o custo da manutenção do nosso mandato. Quem não quer ganhar mais?”, disse.

O prefeito, Fernando Bispo, que não vai continuar no comando do Executivo em 2021, afirmou que a cidade tem condições de pagar os novos salários. O prefeito eleito, Mauro Vieira (PL), que vai comandar a cidade pela terceira vez, disse que os valores são justos e o ocupante do cargo “tem que ser muito bem pago”.

Anguera tem mais de 11 mil habitantes e pelo menos 10% da população tem emprego formal. O município depende de repasses dos governos federal e estadual para se sustentar.

