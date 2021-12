Ampliação de fábrica de calçados deve gerar cerca de 300 empregos em Ipirá

A ampliação e modernização da unidade industrial da Paquetá Calçados, no município de Ipirá, no centro-norte baiano, vai promover a geração de 295 novos empregos diretos na Bahia, além dos 1,5 mil já existentes na fábrica. A unidade baiana da Paquetá é destinada à fabricação de botas, coturnos, chinelos, chuteiras e tênis.

Com investimento previsto de R$ 12 milhões, conforme protocolo de intenções assinado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), nesta quarta-feira, 30, a empresa pretende aumentar a capacidade de produção para cerca de 474 mil pares/ano.

"Com este novo investimento, chegamos a 91 protocolos de intenções assinados este ano, que resultarão em investimentos na ordem de R$ 32,2 bilhões e geração de 7,6 mil novos empregos diretos. Tudo isto em um ano de enfrentamento à pandemia do coronavírus", destaca o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado.

